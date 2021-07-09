Джикия поблагодарил ушедшего из сборной России Черчесова за доверие и поддержку

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову, который покинул пост главного тренера сборной России.

«Станислав Саламович, спасибо вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира. Искренне благодарен вам за эти годы работы вместе с вами и вашим тренерским штабом! Благодарю за то доверие, которое вы оказали мне на протяжение пяти лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие. Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители. Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!» — написал Джикия на своей странице в Instagram.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее Волейболист Спиридонов заявил, что у Черчесова не хватало мозгов.