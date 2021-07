Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организаторов соревнований.

Этап должен был пройти в Мельбурне с 18 по 21 ноября на трассе «Альберт Парк». Гонка сезона-2020 также была отменена из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что организаторы Гран-при Австралии столкнулись с проблемами из-за требования правительства страны о 14-дневном обязательном карантине для всех прибывающих. Также не состоится австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Гран-при Австралии проходит на трассе в Мельбурне с 1996 года. До пандемии коронавируса этап открывал новый сезон «Формулы-1». Исключением стал 2006 год, когда австралийский этап был третьим в календаре из-за проведения в сроки начала чемпионата в Мельбурне Игр Содружества.

Ранее «Формула-1» официально подтвердила отмену Гран-при Турции и опубликовала измененный календарь. Вместо этапа в Стамбуле, который был запланирован на 11-13 июня, в Австрии с 25 по 27 июня прошел Гран-при Штирии.

We regret to announce that the 2021 #AusGP has been cancelled due to restrictions & logistical challenges relating to the ongoing COVID-19 pandemic.#F1 https://t.co/aDmCA8s6nx