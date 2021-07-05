Журова отреагировала на включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о том, что комментатор Дмитрий Губерниев включен в список угроз нацбезопасности Украины, передает «Матч ТВ».

«У Минкультуры Украины своя аргументация. Не думаю, что Дмитрий Губерниев плохо говорил об украинских спортсменах. Насколько помню, когда он комментировал биатлон, то был предельно корректен и говорил все четко. Многие включены в этот список, и они сами не знают почему», — сказала Журова.

Губерниев попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил запретить Губерниева на территории России.