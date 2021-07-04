Селюк жестко раскритиковал техкомитет РФС

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о техническом комитете Российского футбольного союза (РФС), передает Sport24.

«У нас до сих пор этот техкомитет. Это просто смешно. Они жили при царе Горохе, Сталина консультировали, а сейчас лишь веселят народ. А потом говорят, что Черчесов виноват. Он уже и в политику пошел, и полевым командиром стал», — сказал Селюк.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее Роман Широков резко высказался о членах технического комитета РФС.