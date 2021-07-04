Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Англии

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную своей страны после поражения от англичан на чемпионате Европы — 2020 (0:4).

«Ребята, вы доказали, что можете сражаться на равных с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» – написал Зеленский в своем твиттере.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Для украинских футболистов выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на чемпионатах Европы.

Ранее стало известно, что английские футболисты сыграют в полуфинале европейского первенства впервые с 1996 года.