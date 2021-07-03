Балотелли заявил, что заставил бы всех игроков сборной Италии преклонить колено

Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался на счет проведения акций движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы — 2020.

«Преклонил бы я колено, если бы был сейчас в сборной? Конечно. И я бы заставил встать на колено всех остальных», — сказал футболист в беседе с подписчиками в Instagram.

Балотелли в данный момент является свободным агентом. Он покинул свой предыдущий клуб «Монцу» по окончанию минувшего сезона.

Игрок перестал вызываться в национальную сборную Италии в 2018 году.

Италия на Евро-2020 вышла в полуфинал и сыграет с испанцами. Матч состоится 6 июля на лондонском «Уэмбли».

На групповом этапе итальянцы обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В плей-офф были повержены австрийцы (2:1) и Бельгийцы (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Италии не поддерживает акцию BLM, но встанет на колено в знак солидарности с бельгийскими футболистами.