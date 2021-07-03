Меркель высказала Джонсону беспокойство из-за полных трибун на матчах Евро

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность проведением матча чемпионата Европы — 2020 на заполненном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Она считает, что это может привести к вспышке заболеваемости дельта-штаммом коронавируса на континенте. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы в Германии, как вы знаете, решили, что меньше людей будет посещать игры на мюнхенском стадионе. Правительство Великобритании, очевидно, примет собственное решение. Но меня очень беспокоит, не слишком ли много», — цитирует Меркель The Guardian.

Ранее правительство Великобритании объявило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне на «Уэмбли», смогут посетить более 60 тыс. зрителей при заполняемости трибун 90 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует обсудить с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сохранение за Лондоном права принять финал Чемпионата Европы — 2020, как и планировалось изначально.