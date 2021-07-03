Кучеров превзошел достижение Буре в плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвертое место по количеству очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» (6:3) нападающий забросил шайбу и отдал передачу. Теперь в его активе 32 результативных балла.

По этому показателю Кучеров обошел экс-форварда «Ванкувер Кэнакс» Павла Буре, который в 1994 году набрал 31 балл. Рекорд по набранным за один розыгрыш плей-офф очкам среди россиян принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36 очков в 24 матчах). Второе место занимает Кучеров, который в прошлом сезоне набрал 34 балла в 25 встречах. На третьей строчке располагается нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32 балла в 24 матчах).

«Молнии» увеличили отрыв в серии до четырех побед — 3-0. Четвертая встреча пройдет 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым игроком в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, которому удалось набрать 30 очков.