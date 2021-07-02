Черчесов отказался просить Салихову не удалять ее Telegram-канал

2 июля прошла пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Ведущий пресс-конференции Василий Конов предложил Станиславу Черчесову попросить супругу владельца московского «Спартака» Леонида Федуна — Зарему Салихову, — чтобы она не удаляла свой Telegram-канал.

Ранее она написала, что удаляет свой аккаунт в Telegram.

«Я удаляюсь из Telegram после просмотра прямой линии с главным тренером cборной. Очень грустное зрелище. Футбол ближайшие годы бесперспективен, увы», — отметила она.

Черчесов не стал отговаривать Салихову.

«Пусть футбол остается футболом, а цирк — цирком», — заявил главный тренер сборной России.

Под руководством Черчесова россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, обыграв в 1/8 финала в серии пенальти национальную команду Испании, а также не смогли выйти из группы Евро-2020, уступив Бельгии со счетом 0:3 и Дании — 1:4, а также и обыграв Финляндию (1:0).

Ранее Черчесов заявил, что не знает, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной.