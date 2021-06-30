Гаджиев не считает победу Швейцарии над Францией сенсационной

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев подвел итоги 1/8 финала Евро-2020. Он отметил, что, на его взгляд, сенсаций на этой стадии не было. Такое определение он не стал давать даже победе Швейцарии над Францией в серии пенальти. Также он высказался о перспективах Украины и Дании.

«Украина нам небезразлична, и лично я переживаю за выступление этой команды. Хотя бы по той простой причине, что главный тренер команды Андрей Шевченко и мой друг Андрей Гусин, царствие ему небесное, были друзьями, мы много проработали не один год. Будем надеяться, что и с англичанами они тоже сыграют достойно, хотя, конечно же, это соперник, с моей точки зрения, намного выше классом.

Победа Англии над немцами не удивила, мне казалось по итогам группового турнира, что англичане, наряду с итальянцами, бельгийцами и французами, должны идти дальше. Хотя в целом, разница в уровне между командами минимальна, один соперник может обыгрывать другого, как, например, это случилось с Францией — 3:3 в основное время и поражение от Швейцарии по пенальти. Такого уровня развитие игры в мире, какого достиг футбол, нет, пожалуй, ни в одном другом виде спорта. Конкуренция в футболе крайне высокая, об этом свидетельствует и данный чемпионат, и тот факт, что многие игроки выступают за ведущие клубы Европы. Поэтому мне кажется, что разница в классе игроков сборных снизилась.

Поражение Франции я бы не стал называть сенсацией. Но с турнира вылетела потенциально одна из наиболее сильных команд. Сенсация — это, скорее, концовка матча, когда, ведя 3:1, французы пропустили два гола. Вот в этой ситуации предугадать, что они пропустят дважды, было сложно. Но изначально Франция была более классной командой, являлась фаворитом. Вместе с тем, я не скажу, что победа Швейцарии — бомба.

Датчане уже были чемпионами Европы, хотя никто этого тогда не ожидал. Если посмотреть историю международных турниров — допустим, испанцы дважды подряд выигрывали в Европе. А вообще, в футболе гораздо чаще происходила смена чемпионов, на любых чемпионатах», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Специалист допустил, что победу на турнире может одержать одна из команд, от которой этого не ждут. Вместе с тем, подчеркнул Гаджиев, шансов больше все равно у тех, кто традиционно считается фаворитами.

«Возможно ли, что сейчас победит команда-выскочка? Дания, Украина, Швейцария? У них оппоненты — Англия, Италия, Бельгия, Испания. Могу сказать, что у датчан, украинцев и швейцарцев шансов меньше, чем у других команд. Кто-то из них может преподнести сюрприз, это не фантазия. Но все равно другие команды — более классные, имеют больший потенциал. В этом и заключается одна из замечательных особенностей футбола: имея, более низкий уровень мастерства и потенциал, можно за счет хорошей организации игры выигрывать матчи у более сильных и классных соперников», — заключил тренер.

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