Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил, что комитет признал неудовлетворительной работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
«Технический комитет признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной. Черчесов сам это признал, отметил в своем выступлении», — цитирует Гершковича ТАСС.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).
Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.
Ранее сообщалось, что партнеры РФС выразили недовольство Черчесовым. По информации «Спорт-Экспресс», им не понравились высказывания специалиста после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2002 против команды Дании