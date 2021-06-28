Шлеменко рассказал, как возникла его неприязнь к Моргенштерну

Российский боец смешанного стиля (ММА), экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о конфликте с рэп-исполнителем Моргенштерном. Шлеменко признался, что даже не знал о таком человеке, пока его не попросили дать комментарий.

«Неприязни как таковой нет. Мне просто начали писать про него, рассказывать — мол, наших детей разлагает, какие-то челленджи запускает. Мне сообщили, что есть такой персонаж, попросил высказаться, как-то отреагировать, высказать свое мнение в противовес, поскольку ко мне прислушиваются. Так в моей жизни появился этот человек, раньше я и не знал о его существовании. На самом деле, мне и сейчас до него нет никакого дела. И я сочувствую тем, кто его слушает, особенно родителям детей, которые его слушают. Сейчас постоянно просят его прокомментировать — теперь вот он про ММА высказался», — сказал Шлеменко «Газете.Ru».

Знаменитый боец ранее неоднократно комментировал высказывания и действия рэпера. В частности, недавно он резко отреагировал на призыв Моргенштерна запретить ММА. По мнению Шлеменко, это является пиар-ходом со стороны его оппонента, при этом благодаря подобным людям в обществе появляются «дебилы и маргиналы».

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение музыканта Моргенштерна запретить смешанные единоборства (ММА).