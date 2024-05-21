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Россиянка бросила двухмесячного ребенка на входе в супермаркет

В Москве женщина оставила двухмесячного младенца у входа в супермаркет и ушла

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Прокуратура Москвы

В Москве мать бросила двухмесячного младенца у супермаркета и скрылась. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Южном Бутове 21 мая у магазина на улице Адмирала Ушакова. По словам очевидца, супружеская пара громко поссорилась у входа в супермаркет. В ходе конфликта мужчина пытался отдать женщине младенца. Когда на ссору обратили внимание прохожие и сделали паре замечание, мужчина все-таки передал младенца его матери и скрылся. Точно так же через некоторое время, как утверждает очевидец, поступила мать ребенка.

«Женщина положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла», — приводят слова местного жителя в пресс-службе ведомства.

В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Расследование находится на контроле у Зюзинской прокуратуры.

Ранее полиция арестовала женщину, которая оставила своего ребенка в машине на час.

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