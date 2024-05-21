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Испания отозвала посла в Аргентине из-за заявления Милея

Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене премьера королевства

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Agustin Marcarian/Reuters

Испания отзывает посла в Аргентине на постоянной основе из-за слов президента Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде, которая велась на сайте радиостанции Cadena SER.

Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

«Мы отзываем нашего посла из Буэнос-Айреса, посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде, Аргентина останется без посла», — говорится в заявлении.

О решении отозвать посла в Аргентине Хосе Мануэль Альбарес сообщил 19 мая.

После этого Милей выразил уверенность, что отношения между Аргентиной и Испанией останутся непоколебимыми, несмотря на разногласия между президентами двух стран.

В апреле Хавьер Милей заявил, что может посетить Украину в июне текущего года в рамках своего европейского турне.

Ранее Милея обвинили в выдумывании собственной биографии.

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