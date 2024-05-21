В России пообещали ввести новые льготы для IT-компаний

Российские компании, которые переходят на отечественное программное обеспечение, смогут рассчитывать на компенсацию половины его стоимости и льготные кредиты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он признал, что переход может быть дорогим, поэтому компаниям необходима поддержка. Мишустин пообещал, что правительство также рассматривает идеи дополнительных стимулов для организаций, которые переходят на российские софты.

Премьер считает, что уже к декабрю 2024 года на российское ПО перейдет более половины отечественных компаний. Он уверен, что предприятия интересуют отечественные разработки, однако некоторые препятствия, в том числе финансовые, им мешают перестраиваться на новые направления.

18 апреля стало известно, что депутаты Госдумы не сошлись во мнениях о завершении программы IT-ипотеки. Стартовавшая в середине 2022 года программа, вероятнее всего, будет завершена уже в этом году, однако ряд народных избранников полагают, что ее следовало бы продлить для удержания в стране высококвалифицированных кадров.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею новой льготы для бойцов СВО.