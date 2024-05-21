Экономисты развенчали миф о важности иностранных инвестиций для России

Несмотря на масштабный отток зарубежных инвесторов после начала спецоперации, роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российской экономике в последние годы была преувеличена. К такому выводу пришли эксперты Венского института международных экономических исследований (WIIW), об этом пишет «Коммерсантъ».

На конец 2021 года накопленный объем ПИИ в России составлял €439,8 млрд или около €3 тыс. на человека. Это сопоставимо с показателями Албании и Косово и значительно ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы.

Высокие доли иностранного капитала отмечались лишь в добывающих отраслях и автопроме. При этом еще в 2008 году был составлен список из 42 стратегических секторов с ограничениями на присутствие иноинвесторов.

После начала спецоперации, по данным Йельской школы менеджмента, из 1589 работавших в РФ иностранных компаний 538 полностью ушли, еще 504 приостановили деятельность. Количество сделок с их участием в 2022 году упало до 97 против 109 годом ранее, а их объем — до $11,1 млрд с $16,3 млрд.

В 2022 году обязательства России по ПИИ сократились на $39,8 млрд, но в 2023 году отток замедлился до $8 млрд за 8 месяцев. Это связано с требованиями к скидкам при продаже активов, особым налогом и переходом части бизнеса под временное управление.

Доля иностранных инвестиций в капвложениях в последние два года оказалась незначительной, отмечают в Банке Финляндии. Основной приток инвестиций в 2022 году пришелся на строительство за счет бюджетных средств, а в 2023 года — на промышленность за счет компаний.

До этого стало известно, что Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке.

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