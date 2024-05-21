В России усомнились в возможности стран Запада доставить системы ПВО Украины

Объединение финансовых усилий стран Запада в рамках инициативы «Немедленные действия по противовоздушной обороне» не означает, что в ближайшие месяцы Украина получит зенитные ракетные комплексы (ЗРК), необходимые для замены тех, которые были выведены из строя ударами российских войск. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все, что мог в этом направлении, Запад уже Украине передал», — отметил он.

Эксперт указал, что любая система ПВО производится «не за месяц-два», а в течение нескольких лет. При этом передача уже имеющихся в распоряжении западных государств ЗРК приведет к «оголению» их собственной территории.

«Согласятся ли страны НАТО в ущерб собственной безопасности передать, например, 50 процентов наличного комплекта систем ПВО на Украину? Это большой вопрос», — отметил аналитик.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна планирует вскоре получить 7 комплексов ПВО Patriot.

Ранее российские войска уничтожили радиолокационную станцию и пусковую установку ВСУ.