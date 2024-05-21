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В России пройдет крупный турнир по олимпийскому виду спорта с атлетами из 20 стран

В России пройдет международный турнир BRICS Skate Cup с атлетами из 20 стран

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«Пресс-служба Федерации скейтбординга России»

В честь совещания министров иностранных дел стран БРИКС, которое состоится в Нижнем Новгороде с 5 по 10 июня, в эти же даты в городе пройдет международный турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour.

В программу войдут соревнования по скейтбордингу, который является олимпийским видом спорта, а также по самокатному спорту и роллер-спорту. Участие в турнире примут профессиональные спортсмены из стран БРИКС и приглашенные атлеты из других государств.

Всего планируется приезд иностранных спортсменов из 20 стран. Помимо стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), это Турция, Аргентина, Таиланд, Египет, Иран, Колумбия, Куба, Ливан, Саудовская Аравия, Бахрейн, Сенегал, Казахстан, Азербайджан и другие.

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин заявил, что благодаря своей открытости для спортсменов со всего мира BRICS Skate Cup становится ближе к олимпийским ценностям, чем Олимпиада.

«На фоне роста влияния и расширения географии объединения БРИКС нашей командой разработан новый формат спортивного фестиваля, получивший название BRICS Skate Cup. Для нашего проекта главным является не победа одного из участников, а объединение поклонников маленьких колес со всего мира.

Поэтому можно сказать, что мы ближе к олимпийским ценностям, нежели сама Олимпиада», — приводит слова Вдовина пресс-служба Федерации скейтбординга России.

Ранее ЦСКА решил расстаться с легендой клуба.

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