Путь «независимости Тайваня» является ошибочным, если глава администрации Тайваня Лай Циндэ и его партия решат пойти по этому пути, они неизбежно столкнутся с «сокрушительным ударом» Китая. Об этом говорится в комментарии агентства «Синьхуа» к речи Циндэ, произнесенной 20 мая по случаю вступления на свою должность.

«Осуществлению полного национального воссоединения не сможет помешать никакая сила. Континентальная часть Китая никогда не потерпит раскольнических шагов за «независимость Тайваня» в любой форме. Если Лай Циндэ и ДПП (Демократическая прогрессивная партия, выступающая за независимость Тайваня. – Прим. ред.)

осмелятся пойти на отчаянный риск по ошибочному пути «независимости Тайваня», они неизбежно столкнутся с сокрушительным ударом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Циндэ в рамках речи не только открыто пропагандировал теорию «двух государств» и то, что оба берега пролива не принадлежат друг другу, но и «зашел так далеко, что назвал материковую часть Китая иностранным государством».

До этого ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В январе избранный глава администрации Тайваня Циндэ призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее на Тайване связали будущее острова с итогами конфликта на Украине.