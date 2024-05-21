Лавров обвинил США в сознательном вреде авиаотрасли

США своими санкциями против авиаотрасли разных стран сознательно наносят им ущерб. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает ТАСС.

«Американцы от этого открещиваются, но на самом деле и в другие страны, против которых Соединенные Штаты объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной», — сказал Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, речь идет о сознательном нанесении ущерба простым гражданам и понижении уровня безопасности.

Лавров назвал откровенной ложью заявления со стороны западных стран, применяемые санкции нацелены на то, чтобы исправить поведение властей конкретных стран и не затрагивают интересы простых граждан.

Это подтверждает полную ненадежность, недоговороспособность западных партнеров в любой сфере, считает глава российского МИД.

До этого летчик назвал упавший вертолет Bell-212 президента Ирана надежным, но старым.

Ранее Госдеп заявил, что власти Ирана сами виноваты в использовании старого вертолета для Раиси.