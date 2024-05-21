Президент «Реала» Перес описал уходящего из футбола Крооса одним словом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в официальном заявлении, посвященном завершению профессиональной карьеры немецким полузащитником Тони Кроосом, отблагодарил его за успешно проведенное время в стане «сливочных».

Кроос перешел в «Реал» в 2014 году, проведя в клубе в общей сложности 10 лет.

«Тони Кроос — один из величайших игроков в истории мадридского «Реала». Этот клуб навсегда останется для него домом», — заявил Перес.

34-летний хавбек заявил, что последним турниром для него станет домашний чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Мюнхене матчем сборной Германии против Шотландии.

Последним матчем в футболке «Реала» для немца может стать финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Сливочные» 14 раз выигрывали самый престижный европейский клубный турнир. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в дортмундскую «Боруссию».