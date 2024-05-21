Алла Пугачева выпустила новую песню на стихи Михаила Гуцериева

Певица Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд», которую обещала выпустить еще неделю назад.

Слова к песне написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новая песня посвящена романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным. Лирическая героиня Пугачевой просит избранника не забывать ее, а любить сильнее.

«На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — спела Пугачева.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Накануне ее дочь певица Кристина Орбакайте захотела продать особняк, подаренный матерью. За дом она запросила 125 миллионов рублей.

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного на сцену предмета.