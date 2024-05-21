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Скончался легендарный футболист и тренер ЦСКА

На 91-м году ушел из жизни экс-футболист и тренер ЦСКА Агапов

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Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в официальном Telegram-канале.

О причинах смерти экс-игрока армейского клуба на данный момент информации нет.

«Сегодня на 91-м году жизни не стало бывшего игрока и тренера нашей команды Владимира Агапова. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в заявлении клуба.

Агапов защищал цвета ЦСКА с 1955 по 1960 год. В 1955 году его дубль в ворота московского «Динамо», которые защищал вратарь Лев Яшин, принес клубу победу в финале Кубка СССР.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают шестое место, набрав 45 очков.

В последнем матче сезона ЦСКА на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Игра пройдет 25 мая на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 мск.

Ранее полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил об уходе из футбола.

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