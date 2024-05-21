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Ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области

Гладков: 7-летний мальчик пострадал в Белгородской области из-за боеприпаса

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Семилетний мальчик пострадал в селе Колосково в Валуйском городском округе в Белгородской области при неосторожном обращении с боеприпасом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп», — написал он.

По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

12 мая сообщалось, что два ребенка получили ранения в результате попадания снаряда в многоэтажный жилой дом в Белгороде.

В тот же день на улице Щорса в Белгороде произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. В здании полностью обвалился один из подъездов. Причиной послужило попадание снаряда, выпущенного по городу солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Изначально в оперативных службах заявили о пяти пострадавших. Позже стало известно о семи раненых. Так как под завалами могут оставаться люди, их количество продолжает расти.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.

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