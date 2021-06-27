Тренер Ташуев назвал арбитра Карасева лицом российского судейского корпуса

Известный тренер, экс-наставник «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий «Чайку», дал высокую оценку работе российского арбитра Сергея Карасева на Евро-2020. Карасев будет судить встречу Нидерландов и Чехии в 1/8 финала турнира — по мнению Ташуева, Сергей своим отношением к работе заслужил назначение на такой матч.

«Карасева я знаю, что называется, с юных лет, когда он только начинал карьеру. Уже на первенстве Москвы он считался одним из самых интересных арбитров. Уже тогда он получил прозвище Коллина, поскольку итальянец тогда еще судил. Сергей — профессионал. Я часто отдыхаю в Кисловодске и пересекаюсь там с судьями — Карасевым, Владом Безбородовым, которые там работают, много бегают, трудятся. Это профессионал, который серьезно готовится и хочет стремиться к успехам. Его трудолюбие, амбиции и интерес позволяют ему работать на хорошем уровне. Карасев сейчас — лицо нашего судейского корпуса, дает толчок в развитии и другим нашим молодым судьям, которые работают и в премьер-лиге, и в первом дивизионе», — сказал Ташуев «Газете.Ru».

Специалист также высказался о том, может ли Карасев в случае успешной работы на предстоящем матче рассчитывать на финал Евро-2020. Ташуев подчеркнул, что этого бы хотелось российским болельщикам, но решение будет принимать УЕФА.

«У нас ведь всегда был сильный судейский корпус — дай бог, чтобы наша судейская братия как можно больше появлялась на международной арене. Это поднимает интерес к нашему футболу во всем мире. Так что желаю ему хорошей работы. Конечно, он может рассчитывать на финал — но это частное мнение: мое, ваше. А решать будет УЕФА. Им виднее, мне сложно сказать, по каким коэффициентом определяется уровень судьи. Мы бы, конечно, хотели увидеть Сергея в финале», — заключил Ташуев.

Ранее тренер Ташуев заявил, что Чехия может обыграть голландцев на Евро-2020.