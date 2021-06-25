Фёдор Емельяненко проведёт бой 23 октября в Москве

Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября в рамках турнира Bellator. Поединок пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. Противник Емельяненко будет объявлен позднее. Об этом сообщается MMA Fighting.

«Мне посчастливилось работать с Федором более 12 лет, и за это время я видел девять его схваток в Bellator и Strikeforce. Для меня честь организовать бой на родине Федора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь. Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим», — сказал президент Bellator Скотт Кокер на пресс-конференции.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом UFC Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.

Всего на счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко 25 июня объявит имя следующего соперника и дату боя.