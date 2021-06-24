Мостовой считает, что восхвалять сборную Украины не надо, им повезло

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход национальной команды Украины в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

«У них было столько же очков, сколько и у нашей сборной — 3. После последней игры с Австрией их сильно критиковали. Восхвалять украинцев не надо, просто повезло, так сложился день. Испанцы крупно выиграли, и Швеция победила. Почему не вышли мы? На первом месте у нас стоит не футбол, а какие-то другие интересы, — приводит слова Мостового «СЭ».

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала Евро, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что вины футболистов в неудачах сборной России нет.