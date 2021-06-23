Хабиб опубликовал пост о сборной России после разгрома от Дании

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис Instagram фотографию сборной России, которая 21 июня 2008 года вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года, обыграв Нидерланды со счетом 3:1.

Снимок появился в соцсети экс-бойца после вылета национальной команды с Евро-2020.

«Ровно 13 лет назад, 21 июня, сборная России вышла в полуфинал Евро-2008», — подписал фото Нурмагомедов.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал игру сборной России на Евро «колхозным фарсом».