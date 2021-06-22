Салихова заявила, что Соболев слишком мало играл на Евро, а невызов Смолова — ошибка

__is_photorep_included13661348: 1

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировала исход матча Россия — Дания (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Это было ожидаемо. Соболев слишком мало играл. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой, а Романа Зобнина надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для красно-белых. Его ошибка не была ключевой в поражении», — цитирует Салихову «Чемпионат.com»

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Александр Головин прокомментировал поражение от датской сборной на Евро.