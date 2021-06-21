Волосожар заявила, что дети должны расти с животными

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о необходимости домашних животных в жизни детей.

«Наблюдаю за тем, как Декстер относится к Теодору. Как Тео реагирует, когда малыш к нему подходит, и снова убеждаюсь, что дети должны расти с животными. Ведь они как никто учат людей любить», — написала Волосожар в своем инстаграм.

Волосожар и ее муж Максим Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами. Также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями европейского первенства.

Напомним, что 16 февраля 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, а 27 мая 2021 у них появился на свет второй ребенок.

В октябре 2020 года Татьяна приняла участие в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актером Евгением Прониным.

Ранее олимпийский чемпион Максим Траньков заявил о мечте отдать сына в академию «Зенита».