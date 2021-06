Испания впервые за 25 лет не одержала ни одной победы после двух туров Евро

Сборная Испании впервые с 1996 года не смогла одержать ни одной победы после двух туров чемпионата Европы, сообщает Twitter-аккаунт OptaJose.

19 июня испанская команда на стадионе «Ла Картуха» сыграла вничью со сборной Польши в матче Евро-2020. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также коллективу Луиса Энрике не удалось обыграть в стартовом матче турнира команду Швеции (0:0).

В последний раз «Фурия роха» не одержала ни одной победы после двух туров Евро на континентальном первенстве 1996 года. Тогда испанцы сыграли вничью с Болгарией (1:1) и Францией (1:1), но благодаря победе над Румынией (2:1) смогли занять второе место в турнирной таблице группы B и выйти в четвертьфинал.

После двух туров Евро-2020 сборная Испании, набравшая два очка, занимает третье место в турнирной таблице группы E. В заключительном туре группового этапа испанцы в Севилье сыграют со Словакией.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Польши.

2 - Spain have opened a EUROs tournament with no wins from their opening two matches for the first time since the 1996 edition. Doubt. https://t.co/iYwCxe4wCg