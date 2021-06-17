В питерской фан-зоне радуются голам сборной Украины
В Бухаресте проходит матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Северной Македонии. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу украинской команды, на данный момент счет 2:1.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Этот матч многие болельщики смотрят в прямом эфире в фан-зоне в Санкт-Петербурге. Примечательной, что люди радуются голам сборной Украины. Также видно, что один из болельщиков пришел в фан-зону с украинским флагом.
В тоже время во время матча украинские фанаты с трибуны начали оскорблять президента России Владимира Путина.
Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.
Ранее почетный президент РФС назвал подонками оскорблявших Путина украинских болельщиков.
В Питерской фан-зоне радуются голам сборной Украины ��— Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 17, 2021
�� @Sevastian49T pic.twitter.com/WuN3Llzo6E