Комментатор Генич раскритиковал сборную России за игру с Финляндией

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от мата Евро-2020 между Россией и Финляндией, передает «Матч ТВ».

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Если оставить за скобками результат (что сделать очень сложно), то от игры нашей сборной глубочайшее разочарование. По уровню самоотдачи вопросов нет. Но уровень технического исполнения, работы с мячом, футбольного интеллекта — все это оставляет желать лучшего», — заявил Генич.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее актеру Валерию Баринову не понравилась игра сборной России в матче с Финляндией.