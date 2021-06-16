Для финских фанатов выпустили памятку на случай вакцинирования в Петербурге

Ассоциация болельщиков Финляндии выпустила памятку для болельщиков, прибывших в Санкт-Петербург на матч со сборной России в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает сайт организации.

В ней говорится, что, если они решат сделать вакцину, которая еще не одобрена для использования в Финляндии, то следует обязательно заранее узнать в страховой компании о любых побочных эффектах. Сдать тест на коронавирус можно в частных клиниках по доступным ценам.

Был составлен и специальный разговорный мини-словарь с наиболее распространенными фразами, которые могут помочь болельщикам, среди которых можно выделить: «ptsr-test i ofitsialnaja spravka» (ПЦР-тест и официальная справка), «adres registratsii» (адрес регистрации) и «diagnostitšeski tsentr» (диагностический центр).

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что финские журналисты оценили ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге перед матчем Россия — Финляндия.