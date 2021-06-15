Губерниев: руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста

Журналист Дмитрий Губерниев в беседе с RT иронично отреагировал на слухи о том, что его отстранили от эфиров после перепалки с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ».

«Еду на эфир, все меня ждут, руководство ждет. Руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России. Слова Собчак, что Бузова была в студии нетрезвой? Спросите об этом Ксению», — сказал Губерниев.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Бузова посвятила Губерниеву ироничное стихотворение.