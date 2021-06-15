Песков заявил, что Путин не должен оценивать работу Черчесова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал планирует ли глава страны Владимир Путин посетить один из матчей чемпионата Европы — 2020, проходящих в Петербурге, а также ответил на вопрос, как оценивают в кремле работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Пока в графике посещения футбольных матчей нет. Как оценивают Черчесова? Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что эпидемиологическая ситуация меняется стремительно, но меры принимаются. Они должны приниматься и будут приниматься таким образом, чтобы не сорвать мероприятие.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что Станислав Черчесов морально не готов убрать Артема Дзюбу из стартового состава национальной команды в матче против Финляндии.