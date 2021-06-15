Билан отреагировал на скандал с участием Бузовой и Губерниева

Российский певец Дима Билан поддержал телеведущую Ольгу Бузову после ее конфликта с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Всегда хочется спросить: «Люди, вы звери?!» Человек не имеет права расти? Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего. Не проекты, не исключительные личности с нимбами над головами. Я ненавижу, когда все на одного. Это подло! Она одна против всех и девушка!

И не важно, какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное! Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться! Хватит есть одного человека. Блин, это стыдно», — написал Билан в Instagram.

Певец заявил, что уважает Бузову, а также отметил, что все больше становится поклонником ее личности.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном».

Ранее музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о скандале с участием Бузовой и Губерниева.