Жена Погребняка назвала мерзким поведение Губерниева

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария раскритиковала поведение комментатора Дмитрия Губерниева во время перепалки с певицей Ольгой Бузовой.

Телеведущая посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном».

«Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он офигенный спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним стоит хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искренне пришла просто поддержать ребят», — написала Погребняк в Instagram.

Ранее Бузова назвала поведение Губерниева хамством.