Черчесов отказался называть «разносом» свои слова после поражения от Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от сборной Бельгии в стартовом матче чемпионата Европы 2020 года.

По его словам, футболистам удалось на поле воплотить ту идею, которую до них доносил тренерский штаб.

«Разнес ли игроков в раздевалке? «Разнес» — неправильное слово. Но, естественно, выразил свое недовольство в нормальной тренерской форме. Потом скажу, почему выбрал такую схему. В данный момент говорить не хочу.

Не считаю ли это ошибкой? Как мы планировали, так и играли», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба трижды залез в офсайд и ни разу не пробил в створ ворот Тибо Куртуа по ходу игры против Бельгии.