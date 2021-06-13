Черчесов отказался называть «разносом» свои слова после поражения от Бельгии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от сборной Бельгии в стартовом матче чемпионата Европы 2020 года.

По его словам, футболистам удалось на поле воплотить ту идею, которую до них доносил тренерский штаб.

«Разнес ли игроков в раздевалке? «Разнес» — неправильное слово. Но, естественно, выразил свое недовольство в нормальной тренерской форме. Потом скажу, почему выбрал такую схему. В данный момент говорить не хочу.

Не считаю ли это ошибкой? Как мы планировали, так и играли», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба трижды залез в офсайд и ни разу не пробил в створ ворот Тибо Куртуа по ходу игры против Бельгии.