Жирков стал самым возрастным игроком национальной сборной в истории Евро

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал самым возрастным игроком национальной команды в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.

Выйдя на поле в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3) в возрасте 37 лет и 296 дней, Жирков побил рекорд экс-защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича, выстукавшего на континентальном первенстве в возрасте 36 лет 342 дня.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России стал самым посещаемым на турнире.