Жирков стал самым возрастным игроком национальной сборной в истории Евро
Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал самым возрастным игроком национальной команды в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.
Выйдя на поле в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3) в возрасте 37 лет и 296 дней, Жирков побил рекорд экс-защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича, выстукавшего на континентальном первенстве в возрасте 36 лет 342 дня.
Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее сообщалось, что матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России стал самым посещаемым на турнире.
37 - Юрий Жирков (37л 296д) стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим за Россию на Евро (включая СССР и СНГ), обойдя Сергея Игнашевича на Евро-2016 (36л 342д). Ветеран. #EURO2020 #БельгияРоссия #RUS pic.twitter.com/G3dV94uNOv— OptaIvan (@OptaIvan) June 12, 2021