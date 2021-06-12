Жирков стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на Евро

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Защитник сборной России Юрий Жирков, который вышел в стартовом составе, стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на Евро. Жиркову 37 лет и 296 дней. Он побил рекорд Сергея Игнашевича, который он установил на Евро-2016 (36 лет и 342 дня).

После 55 минут матча россияне уступают со счетом 0:2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила натурализовать игрока красно-белых Самюэля Жиго.