Жирков стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на Евро

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Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии... Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Александр Вильф/РИА «Новости»

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Защитник сборной России Юрий Жирков, который вышел в стартовом составе, стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на Евро. Жиркову 37 лет и 296 дней. Он побил рекорд Сергея Игнашевича, который он установил на Евро-2016 (36 лет и 342 дня).

После 55 минут матча россияне уступают со счетом 0:2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила натурализовать игрока красно-белых Самюэля Жиго.