Сборная России не будет преклонять колено перед матчем с Бельгией

12 июня сборная России проведет матч против национальной команды Бельгии.

Российские футболисты не будут преклонять колено перед стартовым свистком, сообщает Eurostavka со ссылкой на источник.

«На текущий момент в сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией», — сказал источник.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что он против натурализованных игроков в сборной России.