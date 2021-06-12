Экс-тренер сборной России Капелло рассказал, в чем сила российской команды

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия.

«Россию ждет очень сложный матч. Бельгия сильна, у них игроки высокого класса на каждой позиции. Мне говорят, что у россиян почти нет шансов, однако я думаю, что это не так. Свои голевые моменты они найдут. За сборную России еще будут играть фанаты, их поддержка очень важна.

Считаю ли эту сборную России сильной? Это хорошая команда, именно в этом ее сила — в командной дисциплине. Стартовый матч на турнире всегда крайне опасен, напряжение очень высокое и эмоции зашкаливают, с этим надо быть осторожнее.

У бельгийцев не сыграют Де Брейне и Азар, но не стоит недооценивать силу других игроков: Мертенс, Лукаку — эти футболисты способны создать много проблем обороне сборной России», — цитирует итальянского специалиста Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.