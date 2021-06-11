Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

Определились все полуфиналисты плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В заключительном матче второго раунда Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе одержал четвертую победу в серии над «Колорадо Эвеланш» со счетом 6:3 и вышел в 1/2 финала соревнований.

За выход в финал плей-офф НХЛ «Вегас» встретится с «Монреаль Канадиенс», который уверенно победил в серии против «Виннипег Джетс» со счетом 4-0. «Хабс» не проигрываю на протяжении последних семи матчей нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

В другом полуфинале «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». На пути к третьему раунду плей-офф «молнии» обыграли «Флориду Пантерз» (4-2) и »Каролину Харрикейнз» (4-1), а «островитяне» победили «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и «Бостон Брюинз» (4-2).

Также в этой полуфинальной паре ожидается противостояние российских голкиперов. За «Тампу» выступает претендент на награду «Везина Трофи» Андрей Василевский, в активе которого два шат-аута в нынешнем розыгрыше плей-офф. Ворота «Айлендерс» защищают Илья Сорокин и Семен Варламов. Первый помог одержать своей команде четыре победы в 1/8 финала Кубка Стэнли, а второй — в 1/4 финала.

Серия между «Лайтнинг» и «Айлендерс» стартует 13 июня в Тампе. Также встречи пройдут 18, 20 и 24 июня. В случае необходимости команды могут встретиться 24, 26 и 28 июня.

Противостояние между «Вегасом» и «Монреалем» начнется в Парадайсе 15 июня. Далее игры пройдут 18, 20 и 22 июня. Если командам не удастся одержать четыре победы, то они также могут встретиться 24, 26 и 28 июня.

Ранее сообщалось, что Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон».