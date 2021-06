Шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020 составляют 57%

Авторитетный портал Gracenote оценил шансы каждой из команд-участниц предстоящего чемпионата Европы по футболу на выход из группы.

По мнению издания, сборная России под руководством Станислава Черчесова сможет выйти в 1/8 финала Евро-2020 с вероятностью в 57%.

Шансы бельгийской команды оцениваются в 91%, датской — в 94%.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что сборная России не будет сниматься с чемпионата Европы — 2020 из-за скандала с формой сборной Украины, на которой изображены границы страны с Крымом.

- THE GRACENOTE FORECAST FOR EURO 2020



Chance of progress to the knockout phase:



>90%

Spain

England

Netherlands

Italy

Denmark

Belgium



80-90%

Germany

France



70-80%

Portugal

Switzerland

Sweden



60-70%

Ukraine

Poland

Austria#EURO2020 #Euro2021 pic.twitter.com/FGWbIFVPwM