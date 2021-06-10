Шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020 составляют 57%
Авторитетный портал Gracenote оценил шансы каждой из команд-участниц предстоящего чемпионата Европы по футболу на выход из группы.
По мнению издания, сборная России под руководством Станислава Черчесова сможет выйти в 1/8 финала Евро-2020 с вероятностью в 57%.
Шансы бельгийской команды оцениваются в 91%, датской — в 94%.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Ранее сообщалось, что сборная России не будет сниматься с чемпионата Европы — 2020 из-за скандала с формой сборной Украины, на которой изображены границы страны с Крымом.
�� - THE GRACENOTE FORECAST FOR EURO 2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 9, 2021
Chance of progress to the knockout phase:
>90%
����Spain
��������������England
����Netherlands
����Italy
����Denmark
����Belgium
80-90%
����Germany
����France
70-80%
����Portugal
����Switzerland
����Sweden
60-70%
����Ukraine
����Poland
����Austria#EURO2020 #Euro2021 pic.twitter.com/FGWbIFVPwM