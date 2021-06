Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился по ходу товарищеского матча против национальной команды Израиля.



35-летний форвард записал на свой счет второй гол в матче, воспользовавшись тонкой передачей полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Это взятие ворот стало для пятикратного обладателя «Золотого мяча» 104-м в футболке португальской сборной, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

До мирового рекорда, установленного бывшим форвардом сборной Ирана Али Даеи, Роналду осталось пять голов.

Отметим, что в последних 42 матчах за сборную Португалии, у Криштиану 43 мяча.

Ранее девушка футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес сообщила, что португалец решил остаться в туринском клубе.

️ @Cristiano scored his first international goal when his current team-mate Nuno Mendes was 1 year old



A phenomenal run of 43 goals in his last 42 caps has Ronaldo just 5 goals short of equalling Ali Daei's men's world record. Will this machine ever slow down? ⚽️ pic.twitter.com/K9dqA91xBF