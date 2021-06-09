Министерство спорта России выразило обеспокоенность формой сборной Украины

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о новой форме сборной Украины по футболу для чемпионата Европы — 2020, на которой изображены контуры страны с Крымом.

По словам главы ведомства, министерство провело диалог с МИД России и Российским футбольным союзом (РФС).

«Сейчас РФС обратился в УЕФА для того, чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной», — цитирует Матыцина ТАСС.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В УЕФА позже сообщили, форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

8 июня РФС направил в международную организацию письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению российской стороны, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины с Крымом.