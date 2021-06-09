Глава РФС увидел в форме сборной Украины с Крымом призыв к расколу

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация рассчитывает на ответ Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на запрос по поводу формы сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В УЕФА позже сообщили, форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Дюков считает, что международная организация даст ответ на письмо в ближайшие дни.

«Мы увидели, что как в игровом комплекте, так и в презентации есть определенные политические посылы. Мы считаем, что это не соответствует как принципам IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций), так и регламенту экипировки», — приводит слова главы РФС Sport24.

Функционер отметил, что главной задачей футбола является объединение людей

«А те посылы, которые мы наблюдаем в футболке и презентации самой формы не говорят о какой-то политической ментальности, а наоборот, призывают к определенному расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», — сказал Дюков.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о новой формеой команды, в которой она будет выступать на Евро-2020.