Глава РФС увидел в форме сборной Украины с Крымом призыв к расколу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация рассчитывает на ответ Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на запрос по поводу формы сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В УЕФА позже сообщили, форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Дюков считает, что международная организация даст ответ на письмо в ближайшие дни.

«Мы увидели, что как в игровом комплекте, так и в презентации есть определенные политические посылы. Мы считаем, что это не соответствует как принципам IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций), так и регламенту экипировки», — приводит слова главы РФС Sport24.

Функционер отметил, что главной задачей футбола является объединение людей

«А те посылы, которые мы наблюдаем в футболке и презентации самой формы не говорят о какой-то политической ментальности, а наоборот, призывают к определенному расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», — сказал Дюков.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о новой формеой команды, в которой она будет выступать на Евро-2020.