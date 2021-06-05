Кудряшов может пропустить Евро-2020 из-за травмы

В эти минуты сборная России проводит контрольный матч против сборной Болгарии.

Перед матчем получил травму защитник Федор Кудряшов. Вместо него на поле вышел Алексей Семенов.

«Кудряшов сказал, что травма, судя по всему, достаточно тяжелая. Похоже, он даже может вылететь из заявки на Евро», — сказал комментатор Первого канала Павел Занозин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Кудряшов получил травму.