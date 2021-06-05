Месси и Суарес обсуждали бойкот Кубка Америки

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси контактировал с экс-партнером по «Барселоне» Луисом Суаресом. Аргентинец хотел узнать у нападающего сборной Уругвая, будет ли его национальная команда бойкотировать Кубок Америки.

Футболисты связались после того, как сборная Бразилии приняла решение о бойкоте турнира. Суарес сказал, что Уругвай не будет выполнять ведущую роль в срыве Кубка Америки.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае КОНМЕБОЛ лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Соревнования должны в Бразилии с 13 июня по 10 июля. В первой встрече хозяева турнира встретятся со сборной Венесуэлы на стадионе имени Гарринчи в столице страны городе Бразилиа. Также на этой арене пройдет одна из полуфинальных игр и матч за третье место. Вторую игру 1/2 финала примет стадион Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро.

Ранее капитан сборной Бразилии Каземиро заявил, что национальная команда в полном составе выступает против проведения Кубка Америки — 2021.